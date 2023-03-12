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الأحد، 12-03-2023 11:20 ص

كوريا الجنوبية.. إخماد حريق هائل بعد 21 ساعة ومقتل رجل إطفاء

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الكورية الجنوبية إخماد الحريق الهائل في حديقة ماونت جيري الوطنية في جنوب كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بعد 21 ساعة من اندلاعه، وأسفر عن حرق أكثر من 900 ألف هكتار من الغابات.

وذكرت خدمة الغابات الكورية، أن رجل إطفاء لقي حتفه أثناء محاولات إطفاء الحريق الذي اندلع في مقاطعة هادونج الجبلية، على بعد 286 كيلومتراً جنوب العاصمة سول، أمس السبت، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

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وأضافت خدمة الغابات الكورية أن الحريق كان قد امتد إلى مناطق قريبة قبل أن يتم إخماده ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.


وتم نقل رجل الإطفاء إلى مستشفى قريب لكنه لقي حتفه فيما بعد.


وقالت خدمة الغابات الكورية إن 75 من السكان أجبروا على إخلاء منازلهم، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أخرى.


وأضافت خدمة الغابات الكورية أن الحريق أسفر عن حرق نحو 910 آلاف هكتار من الغابات.


وقالت خدمة الغابات الكورية إن السلطات تعمل على إخماد الحرائق المتبقية وتعتزم فتح تحقيق لمعرفة سببها.


كانت خدمة الغابات الكورية، قد أعلنت أمس السبت اندلاع حريق هائل، في مقاطعة "هادونج" بإقليم "ساوث جيونجسانج" الكوري الجنوبي وأصدرت تحذيراً من المستوى الثاني من اندلاع حرائق هائلة كجزء من استجابتها.


وتصدر السلطات المختصة التحذير من المستوى الثاني، عندما تكون مساحة المنطقة المتضررة من الحرائق ما بين 30 و100 هكتار، ويكون متوسط سرعة الرياح ما بين سبعة و11 متراً في الساعة ويتطلب إخماد الحرائق ما بين ثماني و24 ساعة.


وأرسلت السلطات 20 مروحية و30 مركبة إطفاء و270 رجل إطفاء لإخماد الحرائق.

 

البيان

 




 

 


 

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