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كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مساعدات إنسانية للسودان

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الثلاثاء، 16-04-2024 08:44 ص

كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مساعدات إنسانية للسودان

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الوكيل الاخباري- أعلنت سيؤول نيتها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 12 مليون دولار للسودان والدول المجاورة، في إطار الجهود الدولية لدعم دول المنطقة.\

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وأضافت الوزارة في بيان صحفي: "ستواصل حكومتنا الانضمام إلى الجهود الدولية لمساعدة الدول التي تعاني من الأزمة الإنسانية المستمرة كعضو مسؤول في المجتمع الدولي وعضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2025".

وأعلن السفير الكوري الجنوبي لدى فرنسا، تشوي جيه-تشول، الخطة يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) خلال مؤتمر إنساني دولي في باريس، حيث أعرب عن "مخاوفه من تدهور الوضع في الخرطوم".

وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن "حوالي 8.6 ملايين شخص نزحوا داخل السودان وخارجه بسبب القتال الحالي".

وجمع المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة، الذي نظمته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وزراء وممثلي 58 دولة لدعوة الأطراف المتحاربة إلى وضع حد للأعمال العدائية، بعد عام من اندلاع الصراع السوداني.

 




 

 


 

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