الخميس 21-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن العام: 33 جهة رسمية وأهلية شاركت في صياغة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

الأمم المتحدة: السودان يشهد إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة

بوتين: الانتخابات الرئاسية أظهرت روسيا كعائلة واحدة كبيرة متوائمة

خارجية فلسطين: لا نتائج لجولات بلينكن بالمنطقة

المركزي يُعمّم على شركات الصرافة المرخصة في الأردن

السيسي يؤكد لبلينكن ضرورة العمل على تفعيل حل الدولتين

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا منذ مساء أمس بالضفة

ارتفاع إجمالي عدد شهداء قطاع غزة الى 31988 شهيدا

الهيئة الخيرية تطلق حملة لدعم الطلاب الجامعيين من غزة

الاحتلال يغتال 140 فلسطينيا منذ بدء عملية مستشفى الشفاء

الخميس، 21-03-2024 02:12 م

الأمم المتحدة: السودان يشهد إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة

65fc02424c59b7682259cd0b


الوكيل الاخباري- حذرت الأمم المتحدة، من أن السودان يواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

اضافة اعلان

 

وقالت المسؤولة الأممية، إيديم وسورنو أمام مجلس الأمن، نيابة عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: "من كل النواحي وحجم الحاجات الإنسانية وعدد النازحين والمهددين بالجوع، يشهد السودان إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة".

ونددت بـ"تقاعس" المجتمع الدولي قائلة "يحدث استهزاء إنساني في السودان، خلف ستار من الإهمال والتقاعس الدولي، وببساطة نحن نخذل الشعب السوداني"، في إشارة إلى "يأس" السكان، حيث يلوح شبح المجاعة بعد نحو عام من الحرب.

وأكدت المسؤولة الأممية أن سوء التغذية "يودي بحياة أطفال"، مشيرة إلى أن "شركائنا في المجال الإنساني يتوقعون وفاة حوالي 222 ألف طفل بسبب سوء التغذية خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة".

كما لفتت إلى "خطر وفاة الأطفال الضعفاء بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، في حين أن أكثر من 70% من المرافق الصحية خارجة عن الخدمة".

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1aebd4c0-e278-11ee-860f-4b0b053e4cd0

بوتين: الانتخابات الرئاسية أظهرت روسيا كعائلة واحدة كبيرة متوائمة

65fc0b214c59b7670109a9d4

مقتل 42 شخصا في مواجهات بين مجموعتين سكانيتين شرق تشاد

65fbf3bc4236041f351de2a8

سعد الحريري يخضع لجراحة في القلب بفرنسا وبيان لمكتبه عن وضعه الصحي

65fbfe8c42360408246395d0

شركة أمن بحري: سفينة تجارية تعرضت لإطلاق نار عند سواحل اليمن

65fbfa5f4c59b76a1635929f

روسيا ترسل شحنة قمح وأسمدة مجانية إلى زيمبابوي

65fbfbbe4c59b76a163592a4

بامفيلوفا تعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية

أخبار متعلقة
1710999360913

مجلس الامن يستمع الى خطورة الوضع الغذائي في السودان

657aa3f742360464b57b4f8c

الأمم المتحدة تحدد العام الأكثر دفئا على الإطلاق منذ 174 عاما

65f93b5642360427ef556d93

طهران: اتهامات واشنطن ولندن لنا حول البحر الأحمر واليمن مرفوضة ولا أساس لها

1710826639234

مجلس الامن يعقد مشاورات مغلقة بشأن غزة ولبنان

285173_16_1710482820

مجلس الأمن يمدد مهام البعثة الأممية في جنوب السودان

thumbs_b_c_4d1d2fc02e465149e3f5f968e5823851

روسيا تدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان بأسرع ما يمكن