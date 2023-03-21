كوساتشييف يعلق على تصريحات كيربي حول العلاقات الروسية الصينية

الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشييف إن الالتزام الراسخ بالمساواة في العلاقات بين روسيا والصين، جعلها عالية وفعالة بشكل غير مسبوق.



وأضاف كوساتشييف تعليقا على تصريحات ممثل البيت الأبيض جون كيربي بأن روسيا "شريك صغير" في العلاقات مع الصين،

قائلا: "(تصريحات كيربي) حول العلاقات الثنائية بين روسيا والصين وما علاقة الرأي الأمريكي بها، بالمناسبة؟".

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وتابع كوساتشييف قائلا: "أولا، قم بتسمية دولة واحدة على الأقل في العالم لها علاقات مع الولايات المتحدة، والتي لن تعتبرها الولايات المتحدة شريكا صغيرا. أي شيء آخر لا يتناسب مع الصورة الأمريكية للعالم وينظر إليه مسبقا على أنه تهديد".



وأضاف كوساتشييف: "وثانيا، الالتزام الراسخ والموقف الثابت بالمساواة في العلاقات بين روسيا والصين، من كلا الجانبين، هو الذي جعل مرحلتها الحالية عالية بشكل غير مسبوق وفعالة بشكل غير مسبوق".



ووصل الرئيس الصيني إلى موسكو أمس الاثنين، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة تستمر حتى غد الأربعاء، وهي أول رحلة يقوم بها شي جين بينغ إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.

روسيا اليوم