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الأحد، 05-02-2023 11:30 ص

كولومبيا.. رصد جسم يشتبه في أنه منطاد

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الوكيل الإخباري - مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بشأن إسقاط ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه منطاد تجسس صيني، أعلنت كولومبيا أنها رصدت جسماً مماثلاً في مجالها الجوي.

وقالت القوات الجوية الكولومبية، مساء أمس السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الوطنية رصدت جسماً طائراً على ارتفاع نحو 17 ألف متر دخل المجال الجوي للبلاد في القطاع الشمالي.

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وكان الجسم يتحرك بمتوسط سرعة يبلغ نحو 46 كيلومتراً في الساعة، ما يظهر"خصائص مشابهة للمنطاد".


وتعقبت القوات الجوية الكولومبية الجسم من خلال أنظمة الدفاع الجوي حتى غادر مجالها الجوي.


وقالت القوات الجوية إنه "لم يشكل أي تهديد للأمن والدفاع الوطنيين ولا لسلامة الطيران".


وأضافت أنها تعمل الآن مع دول أخرى لتحديد مصدر الجسم.


البيان


 




 

 


 

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