كيف تم تحديد مقاس رأس كيم جونغ أون قبل إهدائه قبعة روسية ؟

الوكيل الإخباري - كشف السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، الذي رافق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في زيارته الأخيرة إلى روسيا، أن اختيار مقاس القبعة التي أهداها الجانب الروسي للزعيم كيم، تم باستخدام صورة فوتوغرافية له.



وقال السفير ماتسيغورا، إن السفارة تلقت أمراً بمعرفة قياس القبعة التي سيتم إهداؤها لزعيم كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن هذه المهمة كانت صعبة ولا يمكن التوجه بهذا السؤال لأي شخص في كوريا الشمالية والطلب منه تحديد قياس رأس كيم.

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وأضاف: "لمعرفة قياس القبعة، محّصت إحدى الدبلوماسيات صورة للزعيم كيم جونغ أون، وتمكنت من تحديد قياس القبعة المحتمل، ونجحت في ذلك".



وتابع: "من المهم أن تكون هذه هدية من القلب، وقد نالت إعجاب كيم ".

