بوتين: سنساعد كوريا الشمالية على تطوير قمر صناعي

الوكيل الإخباري - عُقد اجتماع القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة فوستوشني الفضائية في منطقة أمور، في أقصى الشرق الروسي، اليوم الأربعاء، بعد أربع سنوات وخمسة أشهر من لقاءهما الأخير، وسيجري الزعيمان محادثات يمكن أن تفضي إلى إبرام صفقة أسلحة من شأنها أن تنتهك العقوبات الدولية.



وفي مقطع فيديو بثته وسائل إعلام روسية، صافح الرئيس بوتين الزعيم كيم لدى وصوله إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية بأقصى الشرق الروسي، وقال: "أنا سعيد حقًا بلقائك"، و"هذه هي قاعدتنا الفضائية الجديدة. أريد أن أطلعك عليها" .



ورد كيم جونغ أون على بوتين بالقول: "شكرًا لك على دعوتك لي على الرغم من جدول أعمالك المزدحم".



وعندما سألته وسائل الإعلام عما إذا كان سيساعد كوريا الشمالية في تطوير الأقمار الصناعية، قال الرئيس بوتين: "لهذا السبب جئنا إلى هنا".

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وأضاف: "الرئيس كيم يُظهر اهتمامًا كبيرًا بتكنولوجيا الصواريخ. إنهم يحاولون تطوير برنامجهم الممتاز".





