كيم يجتمع مع وفد صيني رفيع ويقيم مأدبة تكريما له

الوكيل الإخباري- عقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس الجمعة اجتماعا مع وفد صيني رفيع المستوى يزور بيونغ يانغ لحضور الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ70 لانتهاء الحرب الكورية (1950-1953).



وخلال اللقاء مع أعضاء الوفد الذي يرأسه لي هونغ تشونغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أعرب كيم عن امتنانه للصين لمساعدتها خلال الحرب الكورية، وقال إن كوريا الشمالية ستتذكر دائما الإسهامات الكبيرة التي قدمتها لها الصين في "أصعب فترة"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

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روسيا اليوم