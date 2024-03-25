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الإثنين، 25-03-2024 12:27 م

كييف تتبنى مسؤولية الهجمات على مصافي النفط الروسية

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الوكيل الاخباري- أكد رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك، أن مؤسسته تقف وراء الهجمات التي استهدفت مصافي نفط روسية.

وقال ماليوك في منشور عبر قناة "تيليغرام" الرسمية لجهاز الأمن الأوكراني، اليوم الاثنين إنهم "يضربون" أهدافا مثل "جسر القرم والسفن الحربية في البحر الأسود والدبابات وأنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي ومصافي النفط"، فضلا عن "مواقع أخرى تعمل لصالح المجمع الصناعي العسكري الروسي".

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وخلال الأسابيع الماضية، شنت طائرات بدون طيار أوكرانية سلسلة هجمات على البنية التحتية المدنية، لا سيما مصافي النفط في عدة مناطق روسية، مما أدى في بعض الحالات إلى نشوب حرائق بالمصافي المستهدفة.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية نقلا عن مصادرها أن الأجهزة المختصة في البلاد كانت وراء هذه الأعمال التخريبية، لكن لم يصدر عن كييف حتى اليوم أي تصريح رسمي بهذا الشأن.

وفي وقت سابق أشارت تقرير إعلامية غربية إلى أن الولايات المتحدة طالبت أوكرانيا بوقف الهجمات على منشآت ومواقع البنية التحتية للطاقة في روسيا، خشية أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار النفط في السوق العالمية.، وكذلك أن تقوم روسيا بالرد بتوجيه ضربات جوابية لمواقع البنية التحتية للخصم، والتي تعتمد عليها الدول الغربية أيضا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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