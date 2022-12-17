كييف تعيد خدمات المترو وإمدادات المياه بعد ضربات روسية

الوكيل الإخباري - أكد فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أن شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية.



وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا أمس الجمعة في واحدة من أكبر هجماتها منذ بدء الحرب في 24 فبراير، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد.

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كما ذكر كليتشكو أن التدفئة أعيدت إلى نصف المدينة وعادت الكهرباء إلى ثلثيها.



وكتب على تطبيق تلغرام "لكن يجري تطبيق الانقطاعات الدورية في حالات الطوارئ لأن عجز الكهرباء كبير".



وحذر كليتشكو من تصور "نهاية العالم" للعاصمة الأوكرانية في وقت سابق هذا الشهر إذا استمرت الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية، لكنه قال أيضا إنه لا توجد حاجة بعد لإجلاء الناس.



وقال لرويترز في السابع من ديسمبر "نحارب ونبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك".

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