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السبت، 02-09-2023 07:24 ص

لأول مرة.. تسجيلات صوتية للأميرة ديانا بعد ولادة الأمير هاري

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الوكيل الاخباري - ذكرت الإخبارية نقلا عن الفيلم الوثائقي، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أصيب بخيبة أمل لأن الأمير هاري لم يولد فتاة.

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ووفقا للقناة، فقد استندت في خبرها إلى تسجيلات صوتية منسوبة للأميرة ديانا استخدمت في الفيلم، ناقشت خلالها هذه المسألة مع أحد أصدقائها المقربين.


وبحسب التسجيل، قالت ديانا خلال المكالمة التي استخدمت كمقتطف في الفيلم الوثائقي: "زوجي لا يتحدث حتى مع أمي، تقريبا، وخلال حفل تعميد هاري، اقترب تشارلز من أمي وقال لها: "كما تعلمين، شعرنا بخيبة أمل كبيرة، اعتقدنا أنها ستكون فتاة".


وذكرت الأميرة ديانا في تسجيلها الصوتي أن والدتها تجاهلت تعليق صهرها تشارلز المتحيز، فأجابته بأن عليه أن يشكر الله لأنه رزق بطفل طبيعي وسليم.
وتوفيت الأميرة ديانا في حادث سير في باريس عام 1997 عن عمر يناهز 36 عاما، وكان طفلاها في ذلك الوقت الأميران ويليام وهاري يبلغان من العمر 15 و12 عاما على التوالي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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