لافروف: الغرب يوظف حقوق الإنسان للتدخل في شؤون الدول

الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يوظف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون الدول، فيما يتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدول الغربية نفسها.



وقال غريغوري لوكيانتسيف مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان نقلا عن كلمة لافروف في مؤتمر "روسيا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 75 عاما من الإنجازات والتحديات": "اليوم، يحاول الغرب الجماعي استبدال قواعد القانون الدولي بقواعده الخاصة غير القابلة للتحقيق.. كثيرا ما يستخدم الغربيون موضوع حقوق الإنسان أداة وذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول".

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وأضاف أن "الغرب يفرض قيما ليبرالية زائفة حول العالم، ويقدمها على أنها عالمية".



وتابع: "الترويج العدواني للأفكار والمواقف المدمرة للمجتمع، يتم على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدول الغربية نفسها".