الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

التربية تنشر أرقام جلوس طلبة التوجيهي - رابط

عقل يتوقع انخفاضاً ملحوظاً على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

أطباء بلا حدود: ننعى اثنين من أطبائنا فقدناهما بمستشفى العودة

مستعمرون يقتلعون 12 شجرة زيتون ويسرقون ثمارا في سلفيت

ضابط أمريكي: حماس تنتصر في معركة غزة

عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام

عاجل

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

الخميس، 23-11-2023 01:52 م

لافروف: الغرب يوظف حقوق الإنسان للتدخل في شؤون الدول

image1170x530cropped


الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يوظف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون الدول، فيما يتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدول الغربية نفسها.

وقال غريغوري لوكيانتسيف مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان نقلا عن كلمة لافروف في مؤتمر "روسيا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 75 عاما من الإنجازات والتحديات": "اليوم، يحاول الغرب الجماعي استبدال قواعد القانون الدولي بقواعده الخاصة غير القابلة للتحقيق.. كثيرا ما يستخدم الغربيون موضوع حقوق الإنسان أداة وذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول".

اضافة اعلان

 

وأضاف أن "الغرب يفرض قيما ليبرالية زائفة حول العالم، ويقدمها على أنها عالمية".

وتابع: "الترويج العدواني للأفكار والمواقف المدمرة للمجتمع، يتم على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدول الغربية نفسها".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل

الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين

حححح

حزب الله يستهدف قاعدة عسكرية وتجمعات لجنود العدو

1071364252_0_154_3091_1893_1920x0_80_0_0_0844b2804d88b158f347f8c10a94a2ec

لوكاشينكو يستقبل بوتين في قصر الاستقلال في مينسك

655f286f4c59b711ad0d303c

عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة فاق كل التوقعات

467157

انهيار جسر للمشاة في مصر

251230

بوتين يصل إلى مينسك للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أخبار متعلقة
155-160109-france-syrian-president-chemical-attacks_700x400

لافروف يعلق على المذكرة الفرنسية باعتقال الرئيس السوري