الإثنين 09-10-2023
الوكيل الاخباري

إعلان أسماء المرشحين للمنح الدراسية الخارجية

الحنيطي يستقبل وكيل الأمين العام والمنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة

القناة 12 الإسرائيلية: 9 مصابين جراء سقوط صواريخ على القدس

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين توخي الحيطة والحذر

تعديل دوام المدارس في الاردن

الأردن يُشدد على ضرورة تحقيق التهدئة في غزة

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأميركي لبحث آخر التطورات في المنطقة

مقتل متسللين من لبنان بنيران جيش الاحتلال

جيش الاحتلال: تقارير عن تسلل عناصر من لبنان إلى الجليل

التربية تعلن موعد التسجيل لتكميلية التوجيهي

الإثنين، 09-10-2023 03:42 م

لافروف: تراكم احتمالات الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

6523eece4236044067038fcc


الوكيل الإخباري - أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تراكم احتمالات الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية على خلفية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للوزير صباح اليوم الاثنين، عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تابع لافروف أن إسرائيل أعلنت قطاع غزة "هدفا لعملياتها الانتقامية"، وأن هناك "غليانا خطيرا" يحدث على الضفة الغربية لنهر الأردن، واحتمالات الصراع تتراكم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وشدد لافروف على أن روسيا تدين العنف بجميع أشكاله ومظاهره، وأضاف: "ندعو الجميع إلى الوقوف بحزم من أجل وقف أي أعمال عدائية".


وقال الوزير: "نؤكد على موقفنا الذي يندد بالعنف وإلحاق الضرر والتسبب في مقتل المواطنين على جانبي الصراع"، فيما دعت روسيا، جنبا إلى جنب مع جامعة الدول العربية، إلى "الوقف الفوري لكافة العمليات القتالية وإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65240e044c59b74437745413

الاعلام العبري: إصابة 3 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع مسلحين تسللوا من لبنان

652404d94c59b72e04557ba7

بوتين يبحث غدا الوضع في الشرق الأوسط مع رئيس الوزراء العراقي

6524040b4236043f08346359

الاتحاد الأوروبي يعلق كل مساعداته للجانب الفلسطيني

652403e64c59b73b9016f300

وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا حول فلسطين

6523f9674c59b7482b30fa17

اعلام عبري: حدث أمني في منطقة شاطئ زيكيم والسلطات تطلب من السكان البقاء في المنازل

f05fb42d81be2f497db33d158d1b6f6a

قوات الاحتلال تقصف بالمدفعية منطقة الضهيرة اللبنانية

أخبار متعلقة
6523e8d442360442c56a71ac

أبو الغيط: نشكر الجانب الروسي على موقفه خلال مشاورات مجلس الأمن

64fd83b242360433253e0098

عضو بالكونغرس: روسيا والصين تبعدان الولايات المتحدة عن الجنوب العالمي

64fd8c4b4c59b7210d7b3a9d

لافروف: الغرب لا يمكن أن يظل مهيمنا

64fd7bf84c59b7689b7f68f0

القوات الأوكرانية تقصف مركز اقتراع في مقاطعة زابوروجيه

329064

قمة «العشرين» ترفض التلويح باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

329095

روسيا ترفض التعليق بشأن زيارة محتملة لزعيم كوريا الشمالية