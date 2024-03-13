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الأربعاء، 13-03-2024 03:58 م

لافروف: روسيا تعمل على تشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه من الضروري إنشاء نظام أمني جديد في أوراسيا على خلفية تدهور المؤسسات الأوروبية الأطلسية.

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جاء ذلك وفقا لتصريحات لافروف في اجتماع لمجلس أمناء مؤسسة "ا. ا.

غورتشاكوف"، حيث تابع: "إن روسيا تركز على مهمة تشكيل هيكل جديد للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا، والذي تم تصميمه لاستكمال وتعزيز عملية تشكيل منظمة تجسد الشراكة الأوراسية الكبيرة، وذلك في سياق التدهور الكامل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كرمز أوروبي أطلسي على المستوى الإقليمي".

وأشار لافروف إلى أن تطوير هذه الشراكة يجري بفضل الجهود المشتركة التي يبذلها الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، ورابطة الدول المستقلة.


وتابع لافروف أن تعزيز هذه العملية سيخلق أساسا اقتصاديا متينا لتعزيز قضية الأمن في القارة الأوراسية الشاسعة، مشيرا إلى أن العمل الفعلي قد بدأ أكتوبر الماضي لوضع أسس هذا النظام.


وقال: "لقد شاركت روسيا في المؤتمر الدولي الذي نظمته رئاسة بيلاروس في العاصمة مينسك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والذي كان مخصصا لعمليات التشكيل وآفاق إنشاء نظام أمني أوراسي. ويستمر العمل في مواقع مختلفة".


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد على الحاجة إلى إنشاء إطار جديد للأمن الأوراسي في خطابه الرئاسي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية نهاية فبراير الماضي. وأكد الرئيس على أن روسيا مستعدة لإجراء حوار موضوعي مع كافة الدول والجمعيات المعنية.

 

RT

 




 

 


 

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