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الإثنين، 07-08-2023 05:04 م

لافروف ونظيره الصيني يشيدان بالاستقرار والتطور الإيجابي في العلاقات بين البلدين

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير لافروف، بحث هاتفيا مع نظيره الصيني، وانغ يي، الأزمة الأوكرانية، وقضايا التعاون الثنائي.

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وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "بحث الوزيران عددا من قضايا الساعة. وتم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية "الساخنة" بما فيها الأزمة الأوكرانية".

وأعرب الوزيران عن تقديرهما البالغ لتطور العلاقات الثنائية واستقرارها وديناميكيتها الإيجابية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

وأضافت الوزارة: "تم التأكيد على رفض سياسة المواجهة التي تنتهجها الكتلة الغربية إزاء روسيا والصين، ومحاولات كبح تنميتهما عبر العقوبات وغيرها من الأساليب غير المشروعة".

 




 

 


 

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