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السبت، 15-07-2023 03:20 م

لبنان: اتصالات لضمان حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني

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الوكيل الاخباري- اعلن لبنان استمرار الاتصالات من أجل صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" يضمن حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، كما هو معمول به ميدانيا.

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وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا أشارت فيه الى" أنها تتابع حشد التأييد والاتصالات مع السفارات الأجنبية المعنية في لبنان، ومن خلال السفارات اللبنانية في هذه العواصم، وبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل صدور قرار تمديد ولاية اليونيفيل يضمن حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، كما هو معمول به ميدانيا، من أجل نجاح مهمتها، وحفاظا على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة، ووفقا لإتفاقية عمل هذه القوات"

 




 

 


 

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