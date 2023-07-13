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الخميس، 13-07-2023 05:12 م

لبنان يرفض قرارا اوروبياً بشأن النازحين السوريين

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الوكيل الاخباري - أكد مجلس النواب اللبناني رفضه للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي فيما يخصّ مسألة النازحين السوريين في لبنان لتعارضه مع الدستور والقوانين اللبنانية والدولية وحق النازح بالعودة إلى وطنه".

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وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب فادي علامة في بيان باسم المجلس، ان "من المقرر ان تصدر قريبا توصيات تُساهم في تحديد آلية واضحة لإدارة هذا الملف، حيث بات الجميع يدرك جيداً واقع لبنان الاقتصادي والاجتماعي الذي يجعله مصراً على تحقيق عودة آمنة للنازحين بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية والحكومة السورية خصوصا بعد الانفتاح العربي على سوريا وعودة الاستقرار الى معظم مناطقها".

واكد "ضرورة عدم تسييس ملف النازحين وإبقائه في إطاره الانساني الطبيعي، مشيرا الى أن منطق الامور يفترض التواصل مع الحكومتين اللبنانية والسورية وجامعة الدول العربية والاستماع لوجهة نظرهم وصولاً الى إنجاز هذا الملف وانهائه سريعاً بتحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين".

وكان البرلمان الأوروبي اعتبر في قرار أصدره امس "ان عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقاً للمعايير الدولية"، وحضّ على"استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين، مع ضوابط صارمة".

 




 

 


 

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