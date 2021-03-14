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الأحد، 14-03-2021 08:40 م

لبنان .. استقالة 40 قاضياً بسبب الأوضاع المعيشية

ل
العلم اللبناني


الوكيل الإخباري - كشفت مصادر قضائية لبنانية أن الظروف الاقتصادية دفعت بنحو 40 قاضياً أكثرهم من الجيل الجديد، للتقدّم بطلبات استيداع ليتمكنوا من العمل خارج البلاد، في حين تقدم من رُفضت طلباتهم باستقالتهم.

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وبينت المصادر أن القضاة في لبنان يهاجرون بالعشرات هربا من الوضع المعيشي المتردي في البلاد اثر انهيار سعر الليرة، مشيرة الى أن راتب القاضي لم يعد يكفي لسد حاجاته اليوميّة، ما يدفعه للبحث عن فرصة عمل في الخارج باعتبارها ضرورة معيشية.

 

وأشارت الى أنّ رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود تدخل بنفسه لإقناع القضاة بالعدول عن قراراتهم، والتّضحية في وقتٍ عصيب يمرّ به لبنان ويحتاج خلاله أكثر من أي وقتٍ مضى إلى قضاءٍ نزيه، لكنه فشل في اقناعهم، الأمر الذي جعل عدد الراغبين بالهجرة للخارج في ازدياد.

 

المصدر : بترا

 

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