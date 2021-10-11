لبنان .. اندلاع حريق كبير قرب منشآت نفط - فيديو

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع حريق كبير قرب منشآت النفط في منطقة الزهراني، لافتة إلى أن صوت دوي أعقب هذا الحريق.

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ونشرت قناة "الجديد اللبنانية مقطع فيديو يظهر مشاهد من هذا الحريق.



وأشارت "الجديد" إلى أن "الجيش اللبناني يعمل على إخلاء محيط منشآت النفط في الزهراني بعد اندلاع الحريق"، لافتة إلى أن هناك تخوفا من تمدد النيران وحصول انفجار جراء هذا الحريق الكبير بمحيط منشآت النفط.

روسيا اليوم