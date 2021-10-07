الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

وزير سوداني: مخزون القمح يكفي لأربعة أيام

وزير التعاون الدنماركي يزور مستشفى الجراحات التخصصية في البشير

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الشوبكي

الملك يطمئن على صحة الروابدة

وزير الداخلية : الحكومة تتعامل مع قضايا اللجوء السوري بشكل شمولي ومنسق

توصية جديدة من لجنة الاوبئة بشأن دوام الموظفين

لافروف: إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يهدف إلى تمثيل الدول النامية

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا اليوم

التربية تفتح تحقيقا اثر احتجاجات بمدرسة ماعين الثانوية

تحذير من دخول الاردن موجة جديدة بكورونا

الخميس، 07-10-2021 02:16 م

حريق في ناقلة نفط في منطقة إيركوتسك الروسية

615ed13c4c59b70f116a4335


الوكيل الاخباري- أصيب شخصان بحريق نشب في ناقلة النفط "سيميون ديجنيف" في منطقة مائية بنهر في منطقة إيركوتسك الروسية، وفقا لما ذكره مصدر من خدمة الطوارئ الروسية لوكالة "تاس".

ووفقا للمصدر فقد نشب حريق في الناقلة جراء اشتعال أبخرة نفطية في الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، الأمر الذي أدى إلى إصابة اثنين من طاقم الناقلة.

وأشار إلى أنه تم إسعاف المصابين، كما أنه لم يحدث تسرب نفطي من الناقلة، ولم تحدث تعديلات على مسار الناقلة.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية لمنطقة إيركوتسك مسألة وقوع الحادث.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
615ef0f74c59b761935351d1

وزير سوداني: مخزون القمح يكفي لأربعة أيام

615eee94423604748e731412

لافروف: إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يهدف إلى تمثيل الدول النامية

ايران

الرئيس اللبناني يلتقي وزير الخارجية الإيراني

كويت

الكويت.. أنباء عن إلغاء قرار حظر تجديد إقامات الوافدين فوق 60 عاما

615edea04c59b710391326f6

أنقرة ترد على تصريحات ماكرون

615edcc34236043c2a7dcff6

الكاظمي يوجه رسالة للعراقيين بشأن الانتخابات: اختاروا من يمثلكم بحرية

أخبار متعلقة
w

البحرين تلغي الهيئة الوطنية للنفط

w

بريطانيا: تعليق قانون المنافسة لتأمين وصول البنزين للمحطات

w

العراق ينتقل إلى الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء