لبنان يعلن التزامه بقرار مجلس الأمن التمديد لليونيفيل

الوكيل الإخباري - جددت الحكومة اللبنانية التزامها بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي المتعلق بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) سنة كاملة.

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وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال اجتماع اليوم الأربعاء، قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو، استعداد الحكومة اللبنانية للتعاون مع اليونيفيل من خلال الجيش لحفظ الأمن في جنوب لبنان، مشيدا بالتعاون القائم والفعال بين الجيش واليونيفيل.



وكان مجلس الأمن الدولي اصدر في الحادي والثلاثين من شهر آب الفائت قرارا بتمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) عاما آخر، ودعا جميع الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية.



وصوتت ثلاث عشرة دولة لصالح قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد عمل قوات حفظ السلام في لبنان، بينما امتنعت دولتان عن التصويت هما روسيا والصين.



بترا