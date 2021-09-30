الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

إجراءات لمباشرة عمل أطباء الجامعة الهاشمية بمستشفى الزرقاء الحكومي

السماح لسيارات سفريات على خط عمّان بغداد بالعمل من خلال حدود الكرامة

الخصاونة يصل إلى القاهرة ومدبولي في استقباله

الاحتفال باليوم الأوروبي للغات في البوليفارد السبت المقبل

فيتامينات ستوزع على طلبة المدارس قريبا

اختتام مهرجان وادي الحور السابع للشعر النبطي في السلط

الأردنية وواين ستيت الأمريكية تبحثان البحث والتدريب بالرعاية الصحية

حساب حكومي لرعاية المسنين اجتماعيا وصحيا وبدنيا ونفسيا

حقن طفلة عمرها 4 أعوام بلقاح كورونا بالخطأ وهذا ماحصل

عفو خاص مشروط عن الأحداث والنساء في العراق

الخميس، 30-09-2021 07:01 م

لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها السادس بالدوحة

قطر


الوكيل الإخباري - عقدت لجنة المتابعة القطرية السعودية، اليوم الخميس، اجتماعها السادس في العاصمة القطرية الدوحة.

اضافة اعلان


وترأس الاجتماع من جانب قطر السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب السعودي السفير عيد بن محمد الثقفي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية.


وتأتي أعمال اللجنة استكمالا لاجتماعاتها السابقة إنفاذا لما تضمنه بيان "العلا"، ووفقا لإرادة قيادتي البلدين، وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين.

 

روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
سيارة

سوريا.. مصرع شخص جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته بمحافظة السويداء

القضاء

مصر... نيابات لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

روسيا ٢

برلماني روسي يشدد على ضرورة إصلاح نظام التعليم في البلاد

امارات ٢

صندوق النقد الدولي: الإمارات على طريق التعافي التدريجي

بريطانيا

حكم بالسجن المؤبد على شرطي بريطاني قتل امرأة في لندن

شرطة روسيا

الشرطة الأمريكية: إصابة طفل جراء إطلاق نار داخل مدرسة

أخبار متعلقة
سعودية

السعودية تعلق على الوثائق الجديدة عن أحداث 11 سبتمبر

613cc90e4c59b7372d2b4883

قطر: المساعدات لأفغانستان يجب أن تكون مستقلة عن التطورات السياسية

امارات

طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى السعودية

613c9d5f4c59b759f40dab9f

الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية واسعة في مأرب

61393284931a2

وزير الدفاع الأميركي يلغي زيارة إلى السعودية

000_8RD4UF

السعودية تستعد لاستقبال 70 ألف معتمر يومياً