لندن تخصص مساعدات بمئة مليون دولار لأوكرانيا

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، تخصيص مساعدات بقيمة مئة مليون دولار لأوكرانيا، قبل إجرائه سلسلة محادثات دبلوماسية تهدف إلى الحفاظ على تعبئة المجتمع الدولي ضد "فظائع العدوان الروسي".



وقال داونينغ ستريت في بيان، إن جونسون الذي حدد "خطة عمل" من ست نقاط تهدف إلى "إفشال" الغزو الروسي لأوكرانيا، سيستقبل الاثنين نظيريه الكندي جاستن ترودو والهولندي مارك روته.

اضافة اعلان



وسيزور الزعماء الثلاثة قاعدة للقوات الجوية الملكية قبل عقد مؤتمر صحافي مشترك. ويستقبل جونسون، الثلاثاء، في لندن قادة مجموعة "فيشغراد" التي تضم المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

سكاي نيوز



