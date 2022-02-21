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جونسون: اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين "انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا"

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الإثنين، 21-02-2022 10:36 م

جونسون: اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين "انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا"

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الوكيل الاخباري - ندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باعتراف روسيا بالجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، معتبراً إياه "انتهاكاً صارخاً لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".


وقال جونسون خلال مؤتمر صحافي إنّ اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال الانفصاليين الموالين لروسيا يعدّ "تنصّلاً من عملية واتفاقيات مينسك" التي أبرمت في 2015 لإحلال السلام في أوكرانيا.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعترف الإثنين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثّه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أنّ الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.


وقال بوتين "أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخّر كثيراً، بالاعتراف فوراً باستقلال وسيادة كلّ من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية"، قبل أن يبثّ التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقيات للتعاون المشترك.

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