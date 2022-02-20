الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

الصحة السعودية تسجل 1013 إصابة جديدة بكورونا

142 ألف طالب يعودون إلى 491 مدرسة حكومية في المفرق

1.4 مليار دينار اجمالي رأس المال المسجل بالمناطق الحرة والتنموية

المياه: تنظيف بحيرة سد الملك طلال من مخلفات الأشجار

التربية تنشر أرقام غرفة العمليات لأي استفسار متعلق بالعودة للمدارس

الأردن الخامس في الشرق الاوسط و 87 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية

هيئة الاتصالات تحذر أولياء الأمور من تطبيقات على الهواتف

إنطلاق اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الأردن ومصر في القاهرة

اتحاد العمال: العامل المؤمّن صحيّا لا يسري عليه تأمين الضمان الجديد

الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

الأحد، 20-02-2022 10:51 ص

لوغانسك: الظروف وحدها كفيلة بتحديد مدة التعبئة العسكرية

1058750834_0_106_3264_1942_1920x0_80_0_0_941edf086b3a4dbd68f455af8e50cb19


الوكيل الإخباري-أعلن رئيس حكومة لوغانسك، سيرغي كوزلوف، أن عدد الأفراد الذين سيتم استدعاؤهم إلى جيش الدفاع في البلاد يعتمد على الظروف والأوضاع الراهنة.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات كوزلوف بشأن المدة التي ستستغرق فيها التعبئة العسكرية قائلا "سيعتمد الأمر كله على الظروف".


وبحسب كوزلوف، يتم استدعاء جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما، بغض النظر عن خبرتهم القتالية وتخصصهم العسكري.


وشدد كوزلوف على أنه إذا لم يكن أحد سكان الجمهورية مسجلاً لدى الجيش ولم يتلق استدعاءً، ولكنه يندرج تحت معايير العمر، يتعين عليه الحضور إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.

 

وفي السياق نفسه، قال مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مراكز التجنيد في لوغانسك تشهد إقبالا كثيفا للمواطنين الذين يريدون الانضمام للجيش للدفاع عن بلادهم.

وبحسب المراسل تتركز في المدينة ثلاثة مراكز أساسية للتجنيد العسكري يحصل فيها المواطنون على كل اللوازم الحربية من عتاد وألبسة استعدادا للحرب.


وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.


كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
yadernoe-oruzhie

الرئيس الأوكراني يهدد بإعادة النظر في رفض بلاده لامتلاك أسلحة نووية

News-P-632073-637809429213281593

الإمارات تدعو جيوش الدول الحليفة لبناء درع يمنع خطر الطائرات المسيرة

61e2a79f18dee

اليمن.. مقتل 9 جنود بانفجار لغم حوثي في صعدة

h_57405178

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحدد حالات إرسال قوات حفظ سلام إلى دونباس

Untitled-1-155

لوغانسك: مقتل مدنيين اثنين جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقة بيونيرسك

medium_2022-02-14-197916398f

جونسون: الوضع في أوكرانيا قد يؤدي إلى أكبر حرب في أوروبا منذ 1945

أخبار متعلقة
1058751272_0_160_3073_1888_1920x0_80_0_0_7ded449d3f38d25b605309655e7bf78c

أوكرانيا .. جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك تعلنان التعبئة العامة

20220128114918reup-2022-01-28t114718z_746713931_rc298s9sm5c2_rtrmadp_3_belarus-politics-president.h-730x438

رئيس بيلاروسيا: الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك سيكون مشتركا مع روسيا