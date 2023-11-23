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الخميس، 23-11-2023 02:11 م

لوكاشينكو يستقبل بوتين في قصر الاستقلال في مينسك

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الوكيل الاخباري- استقبل رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر الاستقلال في مينسك، حيث ستعقد قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ووصل الرئيس الروسي إلى العاصمة البيلاروسية مينسك قبل قليل، لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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ويتضمن جدول أعمال القمة سبل تطوير نظام الأمن الجماعي، وسيبحث المشكلات الدولية والإقليمية.

وأثار بوتين عشية زيارته إلى مينسك قضية تشكيل نظام دفاع جوي موحد لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأعلن استعداد موسكو لمواصلة وإكمال هذا العمل، وأن روسيا سلمت مؤخرا بطاريتين من صواريخ "إس-300" لطاجيكستان.

 




 

 


 

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