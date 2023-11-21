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الثلاثاء، 21-11-2023 03:18 م

بيسكوف يعلق على تصريح زيلينسكي حول محاولة اغتيال بوتين

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الوكيل الاخباري- قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن سلطات كييف قامت بمحاولات لفظية عديدة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها في الواقع لم تنجح.

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وفي تعليقه على تهديدات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الموجهة إلى بوتين قال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إذا كنتم تتذكرون، فقد تعرض (الرئيس) بوتين لهجوم لفظي من جانب أوكرانيا مرات عديدة على مستويات مختلفة. ندرك ذلك بشكل جيد. لن ينجحوا".

وأضاف: "لا نشك في أننا سنحقق جميع الأهداف والمهام للعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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