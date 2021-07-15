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الخميس، 15-07-2021 09:29 م

ليبيا تحرر أكثر من 3000 محتجز منذ 2018

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الوكيل الإخباري- أعلن مكتب النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، إطلاق سراح ما يزيد عن 3000 محتجز خلال الفترة بين 2018 و2020.

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وأوضح الصور، أنه تم في الفترة من 1 أبريل الماضي إلى 3 يوليو الجاري، إخلاء سبيل 179 محتجزا ومازالت الإجراءات القضائية والإدارية مستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين في ليبيا بأقرب وقت ممكن.


وتأتي هذه القرارات في إطار الالتزام بضرورة معالجة ما تضمنته التقارير المعدة من قبل اللجان والأجهزة الدولية والوطنية الليبية، المعنية بحقوق الإنسان عن الحالة في ليبيا.


وأكد الصور، أن عمليات إخلاء المحتجزين تمت بعد استيفائه للإجراءات الرامية إلى معالجة أوضاع المحتجزين الذين لم يتصل القضاء بأوراقهم وتجاوزت مدة احتجازهم المدة التي قد يقضى بها في حدها الأقصى أو من صدرت في قضاياهم قرارات بالإفراج عنهم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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