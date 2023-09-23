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السبت، 23-09-2023 04:42 م

ليبيا تدعو المجتمع الدولي لمساعدتها في إعادة إعمار المناطق المنكوبة

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة شرقي البلاد، والتي ضربتها العاصفة دانيال مطلع الشهر الحالي.

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وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت، أن المنفي وجه رسالة إلى المجتمع الدولي، خلال أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، أوضح خلالها حجم الكارثة والخسائر البشرية والمادية التي ضربت مناطق شرق ليبيا.


وأشاد المنفي، في رسالته، بالدول التي سارعت لتقديم المساعدة لليبيا، مؤكدا أن الكارثة أكبر من قدرات ليبيا "التي أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي".


وكانت سيول وفيضانات غير مسبوقة ضربت المنطقة الشرقية من ليبيا، ما خلف آلاف الضحايا وتدمير المباني والممتلكات، وأعلنت السلطات الليبية جميع البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات مناطق منكوبة.


بترا

 




 

 


 

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