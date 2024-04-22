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الإثنين، 22-04-2024 07:30 ص

ليبيا تعلن عطلة رسمية ليومين بسبب الأحوال الجوية

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الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي منح عطلة رسمية لجميع الجهات العامة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في ضوء التوقعات بوصول منخفض جوي صحراوي.اضافة اعلان



وجاء إعلان الحكومة استنادا إلى قرار رئيسها أسامة حماد رقم "48" لسنة 2024، والذي نص على اعتبار يومي الاثنين والثلاثاء عطلة طارئة بجميع الوزارات والهيئات العامة، بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب بوابة "الوسط".


واستثنى القرار من العطلة العاملين بالمرافق الصحية والجهات الأمنية وكل من تتطلب طبيعة عملهم مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل هذه الأيام طبقا للقانون.

 




 

 


 

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