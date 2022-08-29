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الإثنين، 29-08-2022 03:09 م

مؤتمر حول حضارة الإنترنت في الصين

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الوكيل الاخباري- عقدت الصين، مؤتمرا دوليا حول تنمية حضارة الإنترنت في مدينة تيانجين بشمالي البلاد .

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ويتكون مؤتمر الصين لحضارة الإنترنت 2022 ، الذي يستمر ليومين، من منتدى رئيسي ومنتدى لتطوير النزاهة في الفضاء السيبراني، و10 منتديات فرعية ومعرض وفعاليات ذات موضوعات مختلفة.


وصدر إعلان بشأن البناء المشترك لحضارة الإنترنت، يتضمن توافقا في الآراء من ست نقاط بشأن تعزيز بناء حضارة الإنترنت للعصر الجديد في مجالات مثل إيكولوجيا وثقافة وأمن الإنترنت.


وافتتح معرض المؤتمر، الذي يقام عبر شبكة الإنترنت وخارجها، لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الصين في تعزيز حضارة الإنترنت منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في عام 2012.


بترا

 




 

 


 

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