الأربعاء 04-10-2023
الوكيل الاخباري

الخريشة: 97% نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية

بيان صادر عن امانة عمان الكبرى

النيران تلتهم مركبة في عمان

أمانة عمان تسعى لإنشاء مركز تحكم لإدارة العمليات الرئيسية والأزمات

الارصاد : عدم استقرار جوي وأمطار رعدية الخميس - تحذيرات

التربية تعمم على جميع المدارس بشأن حملة التطعيم

الامن : 4 اصابات بحادث تدهور مركبة

التنمية: توجيه لإنشاء حضانات في المدارس والمراكز الصحية

الارصاد : أمطار على هذه المناطق وتحذير من خطر الانزلاق

خلال ساعات.. تغير على أسعار الذهب في الأردن

الأربعاء، 04-10-2023 06:43 م

ماسك: أؤيد دعم أوكرانيا لكن الأولوية لشؤون بلادنا

651d63d6423604171c15f6b4


الوكيل الاخباري- أعرب الملياردير الأمريكي مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك بعد تعليق المساعدات المالية الأمريكية لكييف أنه مع دعم أوكرانيا، ولكن ليس على حساب بلاده.

وكتب ماسك عبر "X": "أتفق مع دعم أوكرانيا وأدعمها، لكنه الأوجب أن تكون الأولوية للشؤون الأمريكية".

اضافة اعلان

 

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، بعد موافقة الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي.

من جهتها أكدت موسكو، أن اعتماد واشنطن ميزانية مؤقتة لا تشمل تمويل أوكرانيا، مسرحية لن تغير شيئا في الموقف الأمريكي، وأن العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا بغض النظر عن تمويلها من عدمه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
651d7b3942360413c03a7a8b

ترامب: هدفي العودة لرئاسة البلاد وليس رئاسة مجلس النواب

ما-هي-حشرة-البق

فرنسا تعلن حالة الطوارئ بسبب حشرة بق الفراش

651d6cf6423604165a75d636

أنقرة: إلغاء حضور أردوغان لقاء المجموعة الأوروبية ليس بسبب وعكة صحية

651d72004c59b7648e4581e2

وزير الدفاع الإيطالي يتحدث عن فرصة بدء مفاوضات أوكرانية روسية الربيع المقبل

651d659b4c59b7580a331d80

وسائل إعلام: الاستخبارات التركية تقضي على مدبّر هجوم إسطنبول الإرهابي في 2022

1020234165948941917191

بايدن يتحدى «المحكمة العليا» والجمهوريين

أخبار متعلقة
650c59d34c59b75b2057e644

مكارثي يرفض إعطاء زيلينسكي فرصة إلقاء خطاب في الكونغرس

mfc-atacms-block-1a-unitary-02-h.jpg.pc-adaptive.1280.medium

البيت الأبيض لا يستبعد احتمال توريد صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا

64fc7ed84c59b763e41f79c7

ضابط مخابرات أمريكي سابق يعلق على ما ينتظر أوكرانيا حال وقف الحرب

329064

قمة «العشرين» ترفض التلويح باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

329095

روسيا ترفض التعليق بشأن زيارة محتملة لزعيم كوريا الشمالية

1694154568658

بايدن يشارك في قمة مجموعة العشرين في الهند