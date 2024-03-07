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الخميس، 07-03-2024 03:19 م

ماسك: لن أتبرع لأي من مرشحي الرئاسة الأمريكية

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الوكيل الاخباري- قال مالك منصة "إكس" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه لن يتبرع بأموال للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب أو الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسية 2024.

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وأكد مصدر لوكالة "رويترز" أن ترامب التقى هو وماسك مع مجموعة صغيرة من الأشخاص الآخرين في فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سعى الرئيس السابق إلى اجتذاب أموال لحملته.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن ماسك على رأس قائمة الرعاة المحتملين للحملة الرئاسية لترامب.

وقد نفى ماسك هذه التقارير، وكتب في منشور على منصة "إكس": "لأكن واضحا، لن أتبرع بالمال لأي من المرشحين لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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