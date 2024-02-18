الأحد 18-02-2024
الوكيل الاخباري
 

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

عندك محفظة زين كاش؟.. شارك الآن بفرصة ربح 100 دينار

إلغاء 7 رحلات جوية جراء إضراب طياري شركة تابعة لـ "لوفتهانزا" الألمانية

هآرتس: بن غفير يمنح تراخيص حمل أسلحة لعاملين بالإعلام الإسرائيلي

هام من صندوق الائتمان العسكري للمستفيدين المحولة رواتبهم للصندوق

الأرصاد: الهطولات المطرية ستكون غزيرة خلال الساعات المقبلة وستتركز في شمال ووسط المملكة

البنك الدولي: 32 منحة لدعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في الأردن

هل ترغب بتجربة العيش على الفضاء ؟ .. ناسا تبحث عن متطوعين

منظمة الصحة العالمية: مستشفى ناصر بخان يونس خرج عن الخدمة

هيئة شؤون الأسرى: نقل الأسير مروان البرغوثي الى العزل الانفرادي بسجن الرملة

الأحد، 18-02-2024 09:03 ص

ترامب: بايدن الرئيس الأدنى ذكاء في تاريخ البلاد

_127698387_gettyimages-1411483164


الوكيل الإخباري- وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خليفته الديمقراطي جو بايدن بأنه "الرئيس الأدنى ذكاء في تاريخ البلاد".

وقال ترامب في تجمع حاشد لمؤيديه في ميشيغان: "رئيسنا رجل ذو معدل ذكاء منخفض للغاية، وأنا مستعد للمراهنة على أن جو بايدن صاحب أدنى معدل ذكاء بين جميع الرؤساء الأمريكيين". مضيفا أنه "غير مؤهل لمنصبه حتى أنه لا يستطيع العثور على المنبر لإلقاء كلمة بلا مساعدة".

اضافة اعلان


وصرح عضو الكونغرس روني جاكسون وهو طبيب سابق في البيت الأبيض بأن بايدن يعاني من مشكلات إدراكية تشكل تهديدا كبيرا للبلاد.

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1708240190803

إلغاء 7 رحلات جوية جراء إضراب طياري شركة تابعة لـ "لوفتهانزا" الألمانية

539793

كاميرون يزور جزر فوكلاند المتنازع عليها مع الأرجنتين

Q4UQ2bWADBXqrRy9H3PcTo

هل ترغب بتجربة العيش على الفضاء ؟ .. ناسا تبحث عن متطوعين

WhatsApp Image 2024-02-18 at 10.29.33 AM

الصين تطور مركبات قتالية ثقيلة

2019_8_31_10_41_38_668

مصرع 10 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند

65d19cb34c59b703ca11b2c6

خبير صيني: باريس وبرلين لن تقبلا كييف في "الناتو"

أخبار متعلقة
ع

ترامب: أمريكا تنهار وفي طريقها إلى الجحيم

طط

نيويورك تايمز: بايدن يمنع ترحيل آلاف الفلسطينيين في أميركا

65c9c59a4c59b7611f635ffe

استطلاع: 86% من الأمريكيين يعتبرون أن بايدن هرم ولا يصلح أن يكون رئيسا لولاية جديدة

529221

بايدن وشولتس يبحثان جهود منع التصعيد في الشرق الأوسط

ج

بايدن: الحوثيون يشكلون تهديدا على الملاحة بالبحر الأحمر

11

المكسيك تطالب بايدن برفع العقوبات عن كوبا وفنزويلا