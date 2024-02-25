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الأحد، 25-02-2024 06:08 ص

ترامب يفوز بانتخابات كارولينا الجنوبية ويكتسح هيلي بمسقط رأسها

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الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات لمركز إديسون البحثي فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسهولة على نيكي هيلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية كارولينا الجنوبية.

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ويواصل ترامب بذلك سلسلة انتصاراته ليقترب من نيل ترشيح حزبه الجمهوري ليخوض انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة على التوالي، والتنافس مجددا أمام الديمقراطي (الرئيس الحالي) جو بايدن.


ولم تكن هذه النتيجة مفاجئة، فقد أظهرت استطلاعات الرأي الواحدة تلو الأخرى تقدم ترامب بشكل كبير على منافسته.


وسيعزز ذلك الفوز دعوات حلفاء الرئيس السابق إلى انسحاب هيلي -آخر منافسي ترامب المتبقين- من السباق الانتخابي.


وكان ترامب قد هيمن على جميع المنافسات الخمس التي جرت حتى الآن بولايات أيوا ونيو هامبشير ونيفادا وفي جزر العذراء الأميركية، والآن في الولاية التي تنتمي إليها هيلي، مما لا يترك لها أي مجال تقريبا للحصول على ترشيح الجمهوريين.


ويمثل فوز ترامب انتكاسة لهيلي خصوصا أن هذه الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لمدة 6 سنوات.


 




 

 


 

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