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السبت، 17-02-2024 10:32 ص

ماسك يؤيد تغريدة تقول أن النزاع الأوكراني وصل الى طريق مسدود

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الوكيل الإخباري- أيد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تغريدة نشرتها قناة Wall Street Silver على منصة "إكس" اعتبرت فيها أن نزاع أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.

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وجاء في التغريدة أن الحاجز الوحيد أمام مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، هو استمرار تمويل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكييف.


وكتب ماسك تعليقا على التغريدة: "صحيح".


كما أيد الطرح القائل إن روسيا لا تريد شيئا سوى المناطق الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا، وأن القوات الأوكرانية تنقصها الموارد البشرية الكافية "لاستعادة هذه المناطق".


وفي وقت سابق أعلن ماسك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يخسر النزاع أوكرانيا، وأن المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا لن تغير الوضع في ساحة المعركة، بل ستؤدي إلى إطالة أمد النزاع، ومقتل المزيد من الأوكرانيين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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