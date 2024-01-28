وزير بولندي يطالب باتخاذ إجراءات عاجلة بسبب أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة البولندي تشيسلاف سيكيرسكي، إن إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي يفيد أوكرانيا على حساب المزارعين البولنديين.

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ونقل موقع wPolityce عنه: "تحرير التجارة الذي تم فرضه في عام 2022، والذي على أساسه يسمح بدخول البضائع والمنتجات الأوكرانية بدون رسوم جمركية، مفيد جدا للاقتصاد الأوكراني، لكن يمكنه توجيه ضربة للمزارعين البولنديين".



وأشار سيكيرسكي إلى أن الحكومة البولندية، تتفاوض بالفعل مع أوكرانيا والمفوضية الأوروبية بشأن الحد من دخول البضائع الأوكرانية إلى السوق الأوروبية.



وقال الوزير: "نعتقد أنه من الضروري فرض وسائل وقائية من أجل حماية أسواق الدول الأوروبية من المنتجات الأوكرانية".



يذكر أن يوم الأربعاء الماضي، نظم المزارعون البولنديون احتجاجات حاشدة ضد تدفق البضائع من أوكرانيا.



وطالب المتظاهرون بالحد من استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، ومراجعة السياسة الزراعية المشتركة للكتلة في اتجاه التخلي عن القيود البيئية.



