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الأحد، 28-01-2024 11:27 ص

مجلة أمريكية: يجب أن تتخلى أوكرانيا عن أراضيها

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الوكيل الإخباري - قالت الصحفية مونيكا شوالتر في مقال لمجلة American Thinker، إنه يجب على أوكرانيا أن تتخلى عن الأراضي التي فقدتها، لأن الأوكرانيين غير راغبين في القتال في سبيل بلادهم.

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وأضافت المقالة: "إلى حد كبير يمكن اعتبار أن الجيش الأوكراني قد مات، وأن عددا كبيرا جدا من الشباب الأوكرانيين يهاجرون إلى الخارج".

وتساءلت الصحفية: "إذا كانوا لا يريدون القتال من أجل بلادهم، فلماذا يجب علينا تمويل هذه المغامرة؟ أليس من الأفضل التفاوض على السلام مع روسيا، وربما إجراء استفتاء، نظرا لأن جزءا كبيرا من شرق أوكرانيا لا يزال يفضل أن يكون جزءا من روسيا".


كما دعت الصحفية إلى حرمان نظام كييف من دعم واشنطن المالي والعسكري، بسبب اعتقال الصحفيين الأمريكيين في أوكرانيا.


وقالت: "إذا كانوا يلقون الأمريكيين في السجن بسبب نشرهم الأخبار، فربما حان الوقت لقطع المساعدات؟ والتحقق من الشائعات عن الثروات الضخمة والفساد بين النخبة الأوكرانية".

 

RT

 




 

 


 

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