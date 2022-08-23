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الثلاثاء، 23-08-2022 01:14 م

ماليزيا.. السجن 12 عاما بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق

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الوكيل الاخباري- ثبّتت المحكمة العليا الماليزية حكم السجن 12 عاما بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".

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وقال رئيس المحكمة ميمون توان مات اليوم الثلاثاء: "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكدان".

ولحق رزاق (69 عاما) وحزبه الحاكم هزيمة في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".

ورئيس الوزراء السابق نجيب رزاق متهم مع مقربين منه، باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.

وحكم عليه في يوليو 2020 بالسجن 12 عاما.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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