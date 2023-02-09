ما علاقة تغير لون مياه بحر الإسكندرية بزلزال تركيا؟

الوكيل الإخباري- سادت حالة من القلق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب تغير لون مياه البحر في محافظة الإسكندرية، وسط تساؤلات حول مدى ارتباط ذلك بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تغير لون البحر المتوسط في الإسكندرية إلى اللون الأسود أو الرمادي الداكن.

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وجاء ذلك عقب حدوث هبوط أرضي بكورنيش الإسكندرية بالقرب من شاطئ "إدوارد خراط" وحدوث انشقاق طولي في الرصيف قدّر بـ 20 مترا نتيجة لشدة الأمواج ونحر البحر.

وقامت السلطات المصرية بوضع حواجز على الكورنيش لمنع مرور المواطنين بتلك المنطقة حرصا على سلامتهم.



وأوضح مسؤولون مصريون خلال تصريحات لوسائل إعلام أن ما تشهده الإسكندرية لا علاقة له بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا لكن سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية وتراكم سحب ركامية سوداء في سمائها بسبب نوة الكرم، وارتفاع الأمواج هو السبب فيما تشهده المدينة الساحلية المصرية.



وأشارت تقارير إعلامية مصرية أيضً إلى أن تحول لون البحر بعض الشيء نتيجة للأعمال الخرسانية التي بدأت لإصلاح ما أفسدته الأمواج على الشاطئ.