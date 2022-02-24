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الخميس، 24-02-2022 06:11 ص

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة جديدة حول الأزمة الأوكرانية

مجلس الامن الدولي


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا جديدا بشأن الأزمة في أوكرانيا، وهو الثاني في غضون ثلاثة أيام، "بسبب التطورات العسكرية" على الأرض، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

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وأوضحت المصادر لوكالة "فرانس برس" أن الاجتماع الذي تقدمت كييف بطلب لعقده في رسالة الأربعاء ولقي تأييدا من الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن الدولي، من المقرر عقده الساعة 9:30 مساء (02:30 بتوقيت غرينتش الخميس).
وكان البرلمان الأوكراني صادق، أمس الأربعاء، على مرسوم رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، حول فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا.


ويأتي هذا التطور بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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