الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 12:44 ص

مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

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الوكيل الاخباري - أعلن مجلس الأمن الدولي،الاربعاء، اعتماده بالإجماع القرار 2595 الذي جدد من خلاله ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لنهاية الشهر الحالي .

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، جاء في نص القرار، أن الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جاء باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة لتنفيذ ولايتها.

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