مجلس الأمن يناقش الوضع في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - استمع مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، إلى إحاطة قدمها رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفت حول الاستجابة الطارئة في أوكرانيا عقب تدمير سد كاخوفكا الأوكراني.

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وقال غريفت إن الأمم المتحدة وشركائها يحاولون توفير المساعدات العاجلة لأكثر من 16 ألف شخص، مضيفا أن ما لحق بسد كاخوفكا قد يكون أكبر حادثة تدمير لبنية أساسية مدنية منذ بدء الحرب العام الماضي.



وكان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد أكد أنه لا يمكن للأمم المتحدة الوصول إلى معلومات مستقلة عن الظروف التي أدت إلى تدمير السد.

بترا