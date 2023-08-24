مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

الوكيل الاخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في سوريا، استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة، عبر تقنية الفيديو، قدمها المبعوث الأممي الخاص، غير بيدرسون.

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وشدد بيدرسون على أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع من خلال عملية سياسية ومن المستحيل "تحقيق الانتصار العسكري لأي طرف"، مشيرا إلى معاناة السوريين داخل وخارج وطنهم بسبب الصراع وغياب العملية السياسية الحقيقية.



وقال إن التحرك على مسار تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو السبيل الوحيد الكفيل بالبدء في معالجة الأزمات الكثيرة التي تعاني منها سوريا.



يذكر أن مجلس الأمن في قراره 2254، الصادر عام 2015، أيد خارطة الطريق لعملية السلام في سوريا وحدد جداول زمنية لإجراء المحادثات بين الحكومة والمعارضة بتيسير من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تحديد وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني يبدأ بمجرد اتخاذ الأطراف المعنية خطوات الانتقال السياسي.