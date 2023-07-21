مجلس الأمن يناقش صون السلام والأمن في أوكرانيا

الوكيل الاخباري - عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بعنوان "صون السلام والأمن في أوكرانيا " استمع الأعضاء خلالها الى إحاطات شملت رئيسا الشؤون الإنسانية، مارتن غريفت والشؤون السياسية، روزماري ديكارلو.



وشمل النقاش انسحاب روسيا من ما يسمى مبادرة حبوب البحر الأسود التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا، بوساطة الأمم المتحدة، من أجل تصدير ملايين الأطنان من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى عن طريق موانئ أوكرانيا.

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