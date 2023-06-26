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الإثنين، 26-06-2023 01:26 م

صحيفة روسية.. بريغوجين لا يزال قيد التحقيق بتهمة التمرد

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الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، اليوم الاثنين، عن مصدر لم تكشفه، أن «جهاز الأمن الاتحادي الروسي» لا يزال يُجري تحقيقات حول رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، بتهمة تدبير تمرد مسلَّح.

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وفتحت دعوى جنائية ضد بريغوجين، في 23 يونيو (حزيران)، بعدما أعلن خروج مقاتلي مجموعته العسكرية في «مسيرة من أجل العدالة» ضد القادة العسكريين، الذين وصفهم بأنهم جُبناء ويقوِّضون المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.


وقال المتحدث باسم «الكرملين» إن موسكو ستُسقط التهم الجنائية عن المتمردين، مقابل عودتهم إلى المعسكرات، في حين سينتقل بريغوجين إلى روسيا البيضاء، بموجب اتفاق.

 

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، نقلاً عن مصدرها، أن الوقت لم يكن يسمح بتغيير وضع الدعوى.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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