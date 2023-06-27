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الثلاثاء، 27-06-2023 07:21 ص

مجلس الأمن يناقش الوضع في الكونغو

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الوكيل الاخباري - عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة بشأن الكونغو، استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي.


وأبلغت أعضاء المجلس أنه وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، استمرت الحالة الأمنية في التدهور في إيتوري وكيفو الشمالية، على الرغم من هدوء الاشتباكات المسلحة بين حركة 23 مارس والقوات المسلحة الكونغولية.

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وقالت المسؤولة الأممية إن انسحاب حركة 23 مارس من المناطق المحتلة كان تدريجيًا وتكتيكيًا وسياسيًا، حيث ما تزال الجماعة المسلحة تسيطر على جزء كبير من إقليمي ماسيسي وروتشورو، مشيرة إلى أن إعادة تمركزها الهجومي في الأسابيع الأخيرة أثار مخاوف من احتمال اندلاع الأعمال العدائية مرة أخرى وفي أي لحظة.


وقالت إن أكثر من 600 شخص قتلوا في إيتوري على أيدي الجماعات المسلحة في الأشهر الثلاثة الماضية، داعية الجماعات المسلحة لوقف الأعمال العدائية وإعادة نشر قوات الأمن الوطنية، ولا سيما في إيتوري، لاستعادة سلطة الدولة في هذه المنطقة.

 

بترا


 




 

 


 

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