منذ بدء الحرب.. روسيا أعدمت بشكل تعسفي 77 معتقلاً مدنياً في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أحصت الأمم المتحدة 77 عملية إعدام بشكل تعسفي في حق معتقلين مدنيين بأوكرانيا، ارتكبها روس في الأراضي التي يحتلها الجيش الروسي، بحسب تقرير نشر اليوم (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

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وأحصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضاً 864 حالة اعتقال تعسفي، مؤكدة أن «القوات المسلحة الروسية وقوات الأمن وسلطات السجون قامت بأعمال تعذيب وسوء معاملة بشكل معمم في حق معتقلين مدنيين».

ويتناول التقرير الذي أعده مكتب المفوضية السامية في أوكرانيا وعرض اليوم الثلاثاء في جنيف، الفترة الممتدة من 24 فبراير (شباط) 2022، حين بدأ الغزو الروسي، حتى 23 مايو (أيار) 2023.



ويوثق التقرير بشكل شامل أكثر من 900 حالة اعتقال تعسفي لمدنيين بينهم أطفال ومسنون. وأوضح النص أن «الغالبية الكبرى من هذه الحالات نفذها الاتحاد الروسي».



من الجانب الأوكراني، أحصت المفوضية السامية «75 حالة اعتقال تعسفي من قبل قوات الأمن الأوكرانية خصوصاً لأشخاص يشتبه في قيامهم بمخالفات مرتبطة بالنزاع». وورد في التقرير أن «قسماً كبيراً من هذه الحالات يعد أيضاً اختفاء قسرياً نفذته بشكل خاص أجهزة الأمن الأوكرانية».



ولفت التقرير إلى أن «أكثر من نصف الأشخاص المعتقلين تعسفياً تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة من قبل قوات الأمن الأوكرانية. حصل هذا فيما كان يتعرض الأشخاص لاستجواب، مباشرة بعد توقيفهم».



وتستند خلاصات المفوضية السامية إلى 1136 مقابلة مع ضحايا وشهود وأشخاص آخرين و274 زيارة إلى مواقع و70 زيارة إلى مراكز اعتقال رسمية تديرها السلطات الأوكرانية التي أتاحت لها الوصول «بحرية تامة، ولكن بسرية، إلى كل مواقع الاعتقال الرسمية والسجون، باستثناء واحد تقريباً».



أما السلطات الروسية، فلم تتِح الوصول بحرية إلى أماكن الاعتقال، رغم طلبات المفوضية السامية.

الشرق الأوسط