بايدن ينفي إجراء أي اتصال مع وزارة العدل حول قضية الأرشيف وترمب

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الجمعة، أنه لم يجر أي اتصال بوزير العدل ميريك غارلاند بشأن لائحة الاتهام التاريخية التي صدرت بحق سلفه دونالد ترمب في قضية وثائق سرية احتفظ بها الأخير، حيث وجهت له 37 تهمة، بعضها يتعلق بالأمن القومي الأميركي، بحسب واشنطن بوست.

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ورد الرئيس الأميركي على سؤال مراسل أميركي عن هذا الأمر، قائلاً "لم أتحدث معه على الإطلاق ولن أتحدث معه، وليس لدي أي تعليق على ذلك".



ويتهم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، جو بايدن بالتلاعب بالعدالة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 والتي يمكن أن تشهد مواجهة جديدة بينهما.



وكانت وزارة العدل الأميركية قد وجهت 37 تهمة إلى الرئيس السابق ترمب في قضية أرشيف البيت الأبيض، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها الجمعة، حيث اتهم بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية، بحسب واشنطن بوست.



وقالت وزارة العدل إنه عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني 2021، أخذ ترمب معه صناديق كاملة من الملفات السرية من البنتاغون و"سي أي أيه" ووكالة الأمن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات.

واحتفظ ترمب بهذه الملفات بشكل غير آمن في منزله في مارالاغو في فلوريدا الذي استضاف فيه فعاليات اجتماعية كبيرة شارك فيها عشرات آلاف الضيوف، بحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة فدرالية في فلوريدا.

بترا