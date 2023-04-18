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الثلاثاء، 18-04-2023 09:02 ص

مجموعة السبع تحض طرفي النزاع في السودان على وقف القتال

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الوكيل الإخباري- حض وزراء خارجية دول مجموعة السبع طرفي النزاع في السودان على وقف الأعمال العدائية فورا والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد اشتباكات أودت بحياة نحو 200 شخص.

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وقال الوزراء في بيان بعد يومين من المحادثات "نحض طرفي النزاع على وقف الأعمال العدائية فورا دون شروط مسبقة"، محذرين من أن القتال "يهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين ويقوض جهود استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان".

ودعوا في البيان إلى "نبذ العنف والعودة إلى المفاوضات واتخاذ خطوات فعالة لخفض التوترات وضمان سلامة جميع المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".

وكان التوتر كامنا منذ أسابيع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو اللذين أطاحا معا بالمدنيين من السلطة خلال انقلاب أكتوبر 2021، قبل أن يتحول خلافهما السياسي على السلطة خصوصا، الى مواجهات السبت.

ودفع تصاعد العنف في السودان القضية إلى جدول أعمال مجموعة السبع التي التقى وزراء خارجيتها في منتجع كارويزاوا الياباني.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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